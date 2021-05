Moto3, Binder chiude le Libere in testa. 2° Foggia

Dopo le prime due sessioni di prove libere al Mugello, in testa alla classifica combinata della Moto3 c'è Darryn Binder. Seconda posizione per Foggia davanti a McPhee. Quarto tempo per Fenati. Nella FP2 caduta senza conseguenze alla Bucine per Acosta, leader del Mondiale

Darryn Binder, poi Foggia e McPhee. I piloti della Petronas si prendono la prima e la terza posizione nella prima giornata di Libere al Mugello. In mezzo il romano della Leopard. Pista veloce, sole e aria mite, sarebbe un avvio di Gran Premio da sogno se ci fosse anche il pubblico, rimasto a casa per via delle norme sanitarie.

Gli italiani, oltretutto, erano partiti forte, tre nei primi quattro al mattino, con Migno e Fenati davanti a tutti. Ma il romagnolo al pomeriggio non è riuscito a migliorarsi abbastanza. Comunque è riuscito a regalare una scia preziosa al sudafricano della Honda, che si è messo davanti a tutti. L’ascolano si è invece piazzato alle sue spalle, ma ci sarà da sudare, e non solo per il sole. In poco più di un secondo ci sono già una dozzina di piloti.

Migno ha fatto da locomotiva anche per i giovani del team Bardhal VR46 emanazione dell’Academy di Valentino Rossi: Elia Bartolini e Alberto Surra sono due promesse prelevate dal campionato italiano per questa prima estemporanea escursione nel campionato del mondo. Non è andata male, tutto sommato, come prima giorno: Elia s’è preso un secondo e mezzo da Binder, Alberto un paio di decimi in più, ma se al debutto non chiudi all’ultimo posto, sul circuito più difficile del calendario, è già un mezzo successo.

All’appello manca Pedro Acosta, perché il “nino de oro” è caduto in FP2 alla Bucine e non è riuscito a tornare in pista. Al netto della ghiaia che si è portato dietro al box, il leader del Mondiale non sembrava granché preoccupato. Nelle top 14, ci sono anche Antonelli (8°), Rossi (11°) e Nepa (13°).