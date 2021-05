Lunedì 24 maggio è nata Nina, la figlia di Vinales e della moglie Raquel. Per festeggiare questo splendido arrivo, Maverick ha inserito il nome della figlia sulla sella della Yamaha. Un dettaglio che non è sfuggito a Bagnaia: al termine delle Libere 2 del Mugello, Pecco ha fatto gli auguri allo spagnolo, complimentandosi per la scelta grafica applicata sulla M1

FOTO. LA MOTO DI VINALES CON IL NOME DELLA FIGLIA