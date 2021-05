Morbidelli e Migno protagonisti di un siparietto al termine delle libere. "Devo confessare di avere completamente scordato che fosse la settimana del Mugello - ammette il pilota della Petronas - e ho dimenticato di fare il casco celebrativo. Per fortuna non sono stato l'unico...". Anche Migno, infatti, l'aveva rimosso. "Del casco me l'ha ricordato Franco - le parole del romagnolo - che a sua volta s'era dimenticato... Speriamo di rifarci a Misano"

Capita anche questo... al GP d'Italia. "Lo confesso: ho completamente dimenticato che fosse il weekend del Mugello, per fortuna non sono l'unico...". Franco Morbidelli fa il "mea culpa" dopo le prove libere, che l'hanno visto grande protagonista con il terzo tempo alle spalle di Bagnaia e Rins. "Mercoledì - racconta il pilota della Petronas - ho visto Andrea Migno in palestra e gli ho detto: 'Mi sono scordato di fare il casco per il Mugello'. E anche lui è caduto dal pero... Ci siamo guardati e abbiamo pensato cose brutte di noi stessi. Mi dispiace molto, anche se con la situazione attuale, onestamente, si sente meno. Di solito sono gli amici che mi ricordano del Mugello... speriamo facciano un bel lavoro con il casco a Misano". E a Migno - miglior tempo per lui in Moto3 - non rimane che confermare la versione di Morbidelli: "È vero - spiega il romagnolo della Honda Snipers - del casco me l'ha ricordato Franco, che a sua volta si era dimenticato... Praticamente io mi sono dimenticato al quadrato...".