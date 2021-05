Aggiornamenti sulle condizioni di Marc Marquez, 13° nella classifica combinata del venerdì del Mugello. Come riporta dal circuito Antonio Boselli, il problema non riguarda l'omero destro operato per la terza volta a dicembre. Certo, l'osso deve ancora consolidarsi definitivamente e i muscoli non sono ancora tornati nella loro forma migliore, ma ora il problema sembra essere la spalla. Marquez, che ha già un passato travagliato con la spalla, ha una mobilità ancora limitata. Oltre a questo, c'è anche un problema tecnico perché la Honda da sempre ha un avantreno instabile che Marc è riuscito a domare quando era in condizioni fisiche ottimali. In questo momento, il pilota spagnolo non riesce a spingere quanto vorrebbe soprattutto nelle curve a destra con il rischio poi di forzare nelle curve a sinistra e cadere. Non bisogna dimenticare che il Mugello è una pista molto fisica, con curvoni veloci a destra particolarmente indigesti a Marquez in questo momento. Lo stesso Marc ieri ha ammesso di avere valutato l'ipotesi di un nuovo stop dopo il GP di Jerez, ma d'accordo con i medici ha deciso di proseguire, continuando a lavorare alla ricerca della miglior condizione.