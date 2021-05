Terzo tempo nelle seconde prove libere del GP d'Italia per Franco Morbidelli, che esalta innanzitutto la magia del circuito toscano: "Quando sono sceso in pista per il primo turno mi sono accorto ancora una volta della bellezza del Mugello, di quanto sia unico. Si va davvero forte, le curve sono difficili, si prova sempre una grande emozione nel girare qui". Ottimo inizio di weekend per Morbido: "Sono contento di come sia andata. Abbiamo fatto un po' di fatica con gomma usata, ma poi con la nuova molti problemini sono spariti e sono riuscito a fare un buon giro". Sul debutto dell'abbassatore Yamaha (clicca qui per i dettagli): "Sono soddisfatto, lavora bene, anche se dobbiamo ancora adattarci al meglio".