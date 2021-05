Solo un 21° posto per Valentino Rossi nelle prove libere del venerdì al Mugello. "Ho fatto molta fatica - spiega il pilota della Petronas - sono un po' in difficoltà in frenata, perché non riesco a fermarmi e infatti ho commesso qualche errore. Sabato dovremo cercare di fare molto meglio"

Giornata difficile per Valentino Rossi alle libere del Mugello, soprattutto nel pomeriggio. Per il pilota della Petronas soltanto un 21° al termine delle prove del venerdì. "Ho fatto molta fatica - ammette il 'Dottore' - abbiamo provato le gomme dure ma non era la scelta giusta. Poi ho provato le soft ed ho migliorato il mio tempo ma sono rimasto molto indietro, non mi trovo molto bene". Valentino è andato "lungo" due volte alla San Donato. "Sono un po' in difficoltà in frenata un po' dappertutto - spiega - perché non riesco a fermarmi e infatti ho commesso qualche errore. Non sono veloce nei cambi di direzione, diciamo che quello che c'è scritto sulla classifica è più o meno veritiero". Rossi ha provato anche l'hole shot, il nuovo dispositivo di avviamento anteriore, ma è già concentrato su sabato: "Sebbene il feeling non fosse perfetto, sembra a posto per un primo test. Ora proveremo a cambiare l'assetto della moto per migliorare l'equilibrio, domani dovremo cercare di fare molto meglio".