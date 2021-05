Nadia Gresini: "Difficile essere qui senza Fausto"

Nadia Gresini, moglie di Fausto, ha assistito alle qualifiche del Mugello dai box: "C’è un grande affetto nei nostri confronti. Tornare qui senza Fausto è difficile emotivamente, siamo qui per lui perché non avrebbe mai mollato. Era un grandissimo manager, un innovatore, ma allo stesso tempo era umile. Andremo avanti con i suoi progetti, anche per mettere da parte il dolore, ci metteremo tanta grinta. Matrimonio tra team Gresini e Ducati? Ne stiamo parlando, a breve saprete"

