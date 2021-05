Fernandez e Lowes, come da pronostici con il rookie spagnolo davanti all’ostico pilota britannico. E poi Jorge Navarro tornato a sorpresa in prima fila con un giro capolavoro all’ultimo minuto. Non sarà un gara facile perché scappare al Mugello è difficile (il gioco delle scie sul lungo rettilineo d’arrivo favorisce i recuperi) e perché in seconda fila ci sono due avversari veloci: Remy Gardner, quarto e Fabio Di Giannantonio, quinto e primo degli italiani: “Una buona giornata in generale e in qualifica bene nonostante le condizioni un po’ difficili, tra pioggia e asciutto. Mi tocca fare una bella gara visto che ho un bel casco nuovo per l’occasione”.

Si è confermato Tony Arbolino che dopo tre convincenti sessioni di prove si è preso il sesto posto in qualifiche. E’ apparso invece un po’ meno efficace rispetto al venerdì Marco Bezzecchi che si è dovuto accontentare della settima posizione. Non benissimo ma neanche male se riuscirà a trovare un buon ritmo in gara. Fondamentale sarà non perdere il contato col gruppo davanti, dal momento che tutti i piloti più forti sono nelle prime file. Con l’eccezione di Roberts che parte alle sue spalle con il decimo tempo. Di fianco all’americano, scatterà Lorenzo Dalla Porta, meglio del solito, mentre Manzi e Bulega saranno fianco a fianco in ottava fila, rispettivamente con il ventitreesimo e ventiquattresimo tempo.