Tornare in pista subito, per voltare pagina ma anche, come ha detto Franco Morbidelli, per esorcizzare quella paura che la tragedia riesce sempre a infilare nell'animo dei piloti. Così a Barcellona, prossimo appuntamento della MotoGP, i suoi protagonisti dovranno sforzarsi di pensare alla gara e al campionato. A cominciare da quel Fabio Quartararo che oggi comanda la classifica e che qui vinse nel 2020 davanti alle Suzuki di Mir e Rins, possibili protagonisti, soprattutto il campione in carica, dopo la bella gara del Mugello.

Gara che sicuramente vorrà riscattare Pecco Bagnaia per lanciarsi alla rincorsa del francese, aiutato da una Ducati che sulla pista catalana può davvero fare bene, come dimostra la vittoria di Lorenzo del 2018. Ma attenzione: questo è il circuito di casa di Marc Marquez, uscito male dal Gran Premio d'Italia e alla ricerca di conferme sul suo stato di forma. In Spagna, però, più di tutte sono attese le Yamaha, che proprio qui conquistarono una perentoria prima fila nelle qualifiche dell'anno passato. Allora c'erano anche Valentino Rossi, protagonista di grandi gare sul circuito catalano. E c’era anche quel Franco Morbidelli che mai come oggi deve ritrovare motivazioni e soprattutto quel pizzico di fortuna che gli è mancato nelle ultime gare.