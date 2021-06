Bagnaia è pronto per lanciarsi all'inseguimento del leader del Mondiale, Fabio Quartararo, dopo i punti persi al Mugello: "Non possiamo perdere altro terreno da lui: ho fatto già uno zero, ora dobbiamo recuperare. Quartararo è un grande avversario, forte e costante". Intervistato da Antonio Boselli, Pecco è fiducioso, sente di avere le armi giuste per ripartire: "Siamo riusciti a capire il vero potenziale della moto, ora siamo veramente forti. Staccata e ingresso, abbiamo raggiunto un livello di competitività davvero molto alto e stiamo migliorando ancora anche sul fronte della costanza con gomme usate. Questo spagnolo è un tracciato difficile come grip, ma già nel 2020 ero stato veloce, quest'anno saremo ancora più forti, magari potremo accumulare subito un vantaggio da sfruttare alla fine della gara". Nel GP d'Italia Bagnaia è uscito al 2° giro, finendo a terra dopo essere passato sul cordolo dell'Arrabbiata 2: "Un errore stupido, banale, che non avrei mai commesso in una situazione normale. È stata questione di deconcentrazione e poca serenità".