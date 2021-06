Alle 14.10 si decide la griglia, subito FP4 LIVE

A Barcellona è il giorno della battaglia per la pole: alle 14.10 scattano le qualifiche per decidere la griglia di partenza del settimo GP della stagione. Direttamente in Q2 Morbidelli (miglior tempo nelle Libere 3), Bagnaia e Rossi. Domani la gara, attenzione agli orari: a causa della concomitanza con la F1, la MotoGP prenderà il via alle 13, live su Sky Sport MotoGP (canale 208) e Sky Sport Uno (201). Moto3 alle 11.20, Moto2 alle 14.30, MotoE alle 16

