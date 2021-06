Libere, Raul Fernandez il più veloce. 5° Bezzecchi

E' Raul Fernandez il più veloce nelle prove libere di Moto2 sul circuito di Montmelò. Quarto tempo per Remy Gardner. Giornata difficile per gli italiani: si salvano solamente Bezzecchi (quinto) e Di Giannantonio (undicesimo)

Tanti italiani fuori dalla top 14: non parte benissimo il week end della Moto 2 per la pattuglia tricolore. Si salvano Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio rispettivamente quinto e undicesimo al termine di una prima giornata che ha invece visto primeggiare i soliti Raul Fernandez e Remy Gardner. Si ripropone subito il confronto tra i due compagni di squadra che dominano anche la classifica del campionato (l’australiano, con in tasca la promozione in Motogp dal 2021, è davanti per sei punti).

A fine giornata la spunta lo spagnolo, ancora una volta il più veloce e tre posizioni davanti a Gardner. Secondo tempo per Augusto Fernandez pilota di casa in cerca di riscatto insieme al compagno di team Sam Lowes (terzo), tornato momentaneamente protagonista. Gli spagnoli in evidenza anche con Vierge (sesto), Garzo (settimo) e Canet (decimo).

A parziale giustificazione gli italiani hanno sofferto anche qualche difficoltà tecnica: Bezzecchi è stato fermo ai box a lungo per sistemare la carena danneggiata, mentre Di Giannantonio ha inseguito, con scaso successo, una difficile messa punto che lo obbligherà a qualche prova in più sabato mattina. Parecchio lavoro in vista anche per Bulega (17°), Dalla Porta (18°), Corsi (20°), Baldassarri (21°), Manzi (23°), Vietti (26°) e Arbolino (27°). Almeno per recuperare posizioni ed evitare una qualifica in salita che potrebbe compromettere la gara. Giornata difficile anche per Joe Roberts, caduto e finito indietro (16°).