Il team director Yamaha, Massimo Meregalli, fa chiarezza sui motivi che hanno portato al cambio di capotecnico al box di Vinales: "Abbiamo preso di comune accordo questa decisione, i risultati non valevano l'investimento fatto dal team con Maverick. Si tratta di una scelta tecnica, non psicologica, per mettere il pilota nelle condizioni di dare il massimo"

