Zarco: "Moto con potenziale, ci divertiremo"

La soddisfazione del francese della Ducati Pramac Racing dopo le libere sul circuito di Montmelò, nelle quali ha fatto registrare il miglior tempo: "I due ultimi giri sono stati buonissimi, ho sfruttato la moto per i suoi punti forti ma anche per quelli deboli"

Johann Zarco, che ha appena prolungato il suo accordo con la Ducati Pramac Racing anche per la stagione 2022, è al secondo posto nella classifica piloti a 24 punti dal leader del mondiale Quartararo. Il 30enne francese, il più veloce nelle libere del venerdì del Gp di Catalunya sul circuito di Montmelò, a 'Sky Sport' ha espresso il suo ottimismo per il weekend e non solo: "Oggi è stata una buona base di partenza. I due ultimi giri sono stati buonissimi, ho sfruttato la Ducati per le sue caratteristiche nei suoi punti forti e deboli. La moto può andare molto veloce perché ha un grande potenziale. Anche se non è sempre facile sfruttarlo. Con i giusti automatismi la posso guidare bene. Se sarò in grado di farlo al meglio già quest'anno possiamo divertirci".