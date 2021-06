Miller e Marquez protagonisti nelle qualifiche di Barcellona: i due entrano insieme in pista per iniziare il Q1, il pilota australiano si gira verso il collega spagnolo e mima il gesto dei soldi, come per dire "Se vuoi la scia devi pagarmi", Marc sta al gioco e sembra rispondere divertito "Ci sistemiamo dopo". Miller passa poi con il miglior tempo in Q2 e chiude la giornata secondo: scatterà alle spalle di Quartararo nella gara al via domani alle 13 live su Sky

HIGHLIGHTS QUALIFICHE - GRIGLIA - GUIDA TV