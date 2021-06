Quartararo a Barcellona conquista la quinta pole di fila: è il primo pilota Yamaha a riuscirci dal 2010, quando Lorenzo centrò l'impresa. Alle sue spalle Miller-Zarco: non si vedevano due Ducati in prima fila al GP di Catalunya dal 2018 (Lorenzo in pole, Dovizioso 3°). In quarta posizione la KTM di Oliveira, davanti alle Yamaha di Morbidelli e Vinales. La gara domenica alle 13 live su Sky

