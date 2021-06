MiniGP World Series, presentazione a Barcellona

Jorge Viegas, presidente della FIM, e Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna hanno presentato il nuovo progetto Road to MotoGP. In conferenza stampa a Barcellona è stata infatti svelata la FIM MiniGP World Series

Prende forma il nuovo progetto del Road to MotoGP. La FIM MiniGP World Series è stata presentata durante una conferenza stampa al Circuit de Barcelona-Catalunya. Il presidente della FIM, Jorge Viegas, e l’amministratore delegato di Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta, hanno svelato il nuovo progetto, affiancati sul palco dall’amministratore delegato di Ohvale, Valerio Da Lio, e da Wayne Doran, del reparto corse di Pirelli Motorcycle. Anche MOTUL è stato presentato come nuovo partner del progetto: offrirà lubrificanti di alta qualità durante le gare e ai concorrenti della FIM MiniGP World Series.

La FIM MiniGP World Series è progettata per unificare e standardizzare le competizioni MiniGP in tutto il mondo, con l’obiettivo di creare una piattaforma uguale per i giovani piloti di tutto il mondo al fine di aumentare la loro abilità e opportunità.

I primi tre piloti di ogni competizione nazionale, regionale o continentale del 2021 saranno invitati a competere nella gara del mondiale a Valencia, ultimo appuntamento della stagione. Il vincitore della serie, a seconda dell’età e della località/nazionalità, si assicurerà un posto in uno dei programmi del Road To MotoGP per fare un ulteriore passo avanti nella propria carriera.

Jorge Viegas, presidente della FIM, e Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna, hanno aperto la conferenza stampa di presentazione del progetto per poi svelare due delle moto OHVALE GP-0 160 che correranno la finale a Valencia. Una delle moto mostrava i colori della bandiera italiana, ed è la moto che i concorrenti avranno per affrontare la FIM MiniGP Italy Series 2021, mentre l’altra sfoggiava una livrea che ricorda i colori della bandiera malese per la FIM MiniGP Malaysia Series. Italia e Malesia sono due delle prime sette competizioni incluse nella nuova serie avviate ad aprile, insieme a Francia, Paesi Bassi, Nord America, Spagna e Regno Unito.

Le parole di Jorge Viegas, presidente FIM: "Uno degli obiettivi principali del mio mandato è quello di permettere a tutte le ragazze e i ragazzi che vogliono correre nel motociclismo di avere questa possibilità, indipendentemente dalla loro condizione finanziaria. La FIM MiniGP World Series è il primo passo sulla strada per la MotoGP, con costi molto limitati e in un ambiente sicuro. Inoltre, questo progetto coinvolge direttamente le Federazioni Nazionali e le Unioni Continentali, e questo è estremamente importante per il suo successo. Voglio ringraziare la Dorna, con cui lavoriamo da tempo a questo progetto, per la fantastica collaborazione, e anche i nostri partner Ohvale, Pirelli e Motul".

Carmelo Ezpeleta, amministratore delegato di Dorna Sports: "Questo è un progetto che abbiamo iniziato a studiare molto tempo fa; quando eravamo concentrati a stabilire la base piramidale del Road to MotoGP. Abbiamo la Red Bull MotoGP Rookies Cup, il FIM CEV Repsol, Idemitsu Asia Talent Cup, Northern Talent Cup, Honda British Talent Cup e molti programmi nel Road to MotoGP ma la base della piramide è importante per riuscire a far correre molte persone e nelle stesse condizioni di competitività. Per noi questo è stato importante fin dall'inizio, per dare l'opportunità ai giovani piloti di correre con lo stesso materiale e le stesse possibilità. Voglio ringraziare la FIM, Ohvale e Pirelli, così come Motul che si è recentemente unita a noi come partner della serie".