Sandro Donato Grosso ha intervistato il leader del mondiale MotoGP Fabio Quartararo nell'ufficio di Valentino Rossi. Nell'estratto dello speciale, che andrà in onda su Sky Sport MotoGP, il pilota francese ha parlato anche delle similitudini con Jorge Lorenzo e della sua passione per i tatuaggi. Nel Gp di Catalunya Quartararo ha conquistato la sua quinta pole consecutiva: domenica la gara in diretta alle 13.00 su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

HIGHLIGHTS QUALIFICHE - GUIDA TV