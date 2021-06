Finale spettacolare in Moto3, con il podio in bilico fino all'ultimo. La spunta Garcia davanti ad Alcoba e Oncu, il migliore degli italiani è Antonelli, ottavo. Ora la MotoGP, attenzione perché, a causa della concomitanza con la F1, impegnata a Baku, la gara è stata spostata alle 13. Moto2 alle 14.30, MotoE alle 16. Tutto live su Sky Sport MotoGP

Gara combattuta, con numerosi cambi di posizione e colpi di scena. Il più eclatante lo regala il solito Acosta che dopo un week end in ombra spunta in gara dove firma una delle sue orma celebri rimonta: dal venticinquesimo posto al primo. Salvo chiudere settimo una gara poi vinta da un combattivo Garcia davanti ad Alcoba, scattato dalla seconda posizione in griglia. Esce sconfitto invece Rodrigo, tra i dominatori della corsa che paga un errore nel finale dopo essere partito dalla pole position. Partito bene Antonelli si mette subito a ruota dell’argentino di Gresini. Scatta bene anche Nepa, quarto ma l’abruzzese scivola indietro dopo poche curve. Davanti si mette poi McPhee con Rodrigo e Binder. Nel frattempo Acosta risale piano piano: all’ottavo passaggio è già nono. Davanti sgomitano McPhee, Guevara, Rodrigo e Alcoba.

Fenati non si schioda dal centro gruppo (è decimo al nono giro). Antonelli scivola indietro e a metà gara è undicesimo. Brutta caduta al decimo passaggio: high-side di McPhee, la sua moto intercetta la traiettoria di Migno e Suzuki che cadono e finiscono la loro gara nella ghiaia. Davanti a tutti, incredibile, intanto si è portato Acosta, ma la sua rincorsa si ferma al 12° giro perché lo spagnolo si ritrova in un attimo settimo, davanti al compagno di squadra Masia. Fenati gli strappa il testimone e si porta al secondo posto. Ma Acosta si riporta su. Rodrigo gli stacca in faccia e lo spagnolo perde di nuovo qualche posizione. Gara a elastico quella del leader del campionato che a ogni staccata in fondo al rettilineo si mette davanti. Il ritmo, in compenso, non è altissimo.

Al diciottesimo giro Rodrigo sbaglia e allarga, perde qualche posizione ma si riprende la testa in poche curve e a tre giri dalla fine tenta l’allungo. Si vede che ha qualcosa in più da spendere. Fuori gara invece tutti gli italiani: Fenati è 11°, davanti ad Antonelli. Rodrigo, però, commette l’errore decisivo. Sbaglia, l’argentino, e si fa infilare a due giri dalla fine, scivolando al nono posto, dietro Fenati. All’inizio dell’ultimo giro staccano tutti insieme a ventaglio e Acosta si ritrova 13°. Finale folle: scivola Guevara, Garcia passa Masia che tocca pure il verde (motivo per cui perderà poi il podio). Alcoba è secondo.

Nella bagarre finale Antonelli guadagna qualche posizione e taglia il traguardo ottavo. Acosta chiude settimo, Fenati undicesimo. All’ultimo giro Sasaki finisce a terra con Foggia e Artigas. il pilota giapponese viene portato al centro medico. Molto spavento ma il giapponese è cosciente.