Gara di Moto3 ricca di manovre al limite, particolarmente pericolosa la caduta che ha coinvolto Sasaki (esami ok, ma per precauzione trascorrerà la notte in ospedale), Foggia e Artigas. Nella riunione d'urgenza convocata subito dopo i piloti sono stati accusati di avere avuto un atteggiamento irresponsabile. Nessun provvedimento, ma dal prossimo GP sono previste pene più severe e squalifica diretta in caso di comportamenti scorretti

Una settimana dopo l'incidente di Jason Dupasquier, in Moto3 a Barcellona c'è stato un momento di paura all'ultimo giro della corsa, con una caduta che ha coinvolto Sasaki, Foggia e Artigas. Il giapponese è caduto davanti a Romano Fenati ed è stato colpito dalle moto del team Leopard che sopraggiungevano. Immediatamente, è stato sottoposto ai primi controlli di emergenza, e nonostante avesse perso conoscenza per un trauma cranico, per fortuna si è ripreso. Per precauzione trascorrerà la notte in ospedale, dopo aver svolto ulteriori accertamenti.



Riunione d'urgenza

L'incidente di Sasaki è arrivato alla fine di una gara indisciplinata, in cui i ragazzi della Moto3 si sono lasciati andare a manovre spericolate oltre il limite. Per questo motivo la direzione gara (presenti i responsabili della sicurezza Capirossi e Uncini, oltre a Spencer, presidente steward panel) si è riunita nel corso della Moto2 insieme a tutti i piloti e ai rappresentanti dei team di Moto3. I piloti sono stati fortemente accusati di aver avuto un atteggiamento irresponsabile. È stato detto loro che tutto questo non è tollerabile. Per questa gara non sono stati presi provvedimenti, dalla prossima previste pene più severe e squalifica diretta in caso di comportamenti scorretti, senza passare per le penalità intermedie tipo long lap.