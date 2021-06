Il pilota della KTM festeggia il successo nel GP di Catalunya, davanti alle Ducati di Zarco e Miller: "Sapevamo di poter puntare in alto, di poter essere così competitivi. La pressione di Quartararo era tanta, è stato decisivo riuscire a essere lucido e costante fino alla fine". Sul nuovo telaio: "Sulla distanza è superiore". Prossimo appuntamento in Germania, gara il 20 giugno live su Sky Sport MotoGP

Oliveira si gode la terza vittoria in top-class dopo Stiria e Portogallo dell'anno scorso, salendo sul gradino più alto del podio a Barcellona. Non parlate di finale a sorpresa: "Sapevamo di poter fare una gara di questo livello, non siamo rimasti sorpresi più di tanto dal risultato. Abbiamo gestito bene le gomme, fino alla fine. E' stato un GP con tante emozioni, la pressione di Quartararo era tanta, ma la mia forza è stata soprattutto mentale: dovevo cercare di non andare largo, fare sempre le linee giuste, mantenere la calma, puntando a essere prima di tutto costante. Ed è venuta fuori la gara perfetta".