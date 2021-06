Il dubbio che possa essere stato lui ad aprire la cerniera non è stato tema della trattazione, come sembrava in un primo tempo. Questo perché la direzione gara applica semplicemente il regolamento: un pilota che corre con la tuta aperta e senza protezione è pericoloso e pertanto viene sanzionato . Il regolamento di gara dice che "l’equipaggiamento di un pilota deve essere indossato, correttamente allacciato, durante l’intera durata dell’attività in pista". Quartararo dunque ha violato l'articolo 2.4.5.2.

Lo sfogo di Quartararo

L'intervista

Quartararo: "Strano, non ho aperto io la tuta"

Il francese ha affidato ai social la sua amarezza: "Complimenti a tutte le persone che sono andate per lamentarsi chiedendo un'altra penalità - ha scritto in una storia su Instagram -. Io non ho messo nessuno in pericolo, come invece ha detto qualche pilota, ed era già difficile per me correre. Ma è interessante vedere la vera faccia di certe persone". Poco prima a Sky aveva raccontanto la sua versione: "A un certo punto mi sono trovato con la tuta che si è gonfiata di colpo - ha spiegato -, ho cercato di chiuderla e in quel momento il protettore del petto è saltato via da solo. A quel punto ho fatto il possibile, ma poi ho pensato solo a guidare". A questo si somma il fastidio del suo box: al massimo la guida sarebbe stata pericolosa per lui, ma non per gli altri piloti.