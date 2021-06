Lo spagnolo della Suzuki è stato il più veloce nella mattina di test a Barcellona davanti a Morbidelli e Nakagami, con il tempo di 1:39.816. Nel pomeriggio balzo in avanti di Quartararo: 1:39.537. Piloti in pista fino alle 18.15

Niente pause: è appena terminato il GP di Catalunya (vittoria di Quartararo davanti a Zarco e Miller, Quartararo retrocesso dal 4° al 6° posto per aver corso gli ultimi giri con la tuta aperta) e i piloti della MotoGP sono tornati subito in pista. Sul circuito di Montmeló è stato Joan Mir su Suzuki il più veloce di questa mattina (1'39"816) davanti a Morbidelli e Nakagami. Quarta e quinta posizione per le Yamaha di Quartararo e Vinales. Miller, sesto, è stato il migliore delle Ducati.

Guintoli al posto di Rins

Sylvain Guintoli al posto dell’infortunato Alex Rins. La Suzuki sta facendo un lavoro di ciclistica su componenti provate negli ultimi test.

Le novità di Aprilia e Ktm

L’Aprilia assieme alla KTM è il team che in questi test porta maggiori novità: frizione, aerodinamica parafango, sensori di coppia, ergonomia sella. Nel pomeriggio anche nuova ala cupolino per la stagione 2022, perché non omologabile quest'anno.