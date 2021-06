Ottime notizie per gli appassionati del Motomondiale: per le due gare al Red Bull Ring (GP Stiria e GP Austria) in programma ad agosto si apriranno di nuovi i cancelli del circuito. Questo avverrà nel pieno rispetto delle norme anti Covid-19: per seguire lo spettacolo dalle tribune bisognerà essere vaccinati, testati, o immunizzati dopo l'infezione. L'intero Motomondiale live in tv su Sky Sport MotoGP

L'abolizione per quest'estate delle restrizioni per gli spettatori degli eventi sportivi in Austria, porta novità anche per il Motomondiale: i cancelli del Red Bull Ring (che può ospitare fino a 40.000 persone) saranno aperti agli appassionati delle due ruote. Come annunciato da Dorna (promoter della MotoGP), le gare accoglieranno il pubblico "nella loro piena capacità". Per seguire le gare dal vivo bisognerà essere vaccinati, testati, o guariti dal Covid-19. Il ritorno del pubblico riguarda entrambi i Gran Premi in programma dopo la pausa estiva sul circuito austriaco: sia il GP di Stiria (8 agosto) sia il GP d'Austria (15 agosto). "Il paddock continuerà a funzionare come una bolla sanitaria separata durante i due eventi", si legge nel comunicato. Prima della stagione in corso solo hanno accolto il pubblico i GP in Qatar e Catalogna) e lo farà anche l'Olanda il 27 giugno, ancora con capienza ridotta.