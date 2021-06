Dopo una settimana di pausa il Motomondiale ripartirà al Sachsenring nel weekend del 19-20 giugno, il GP d'Olanda del 27 giugno sarà l'ultimo prima della pausa estiva. Il direttore generale Ducati, Gigi Dall'Igna: "È difficile dire cosa aspettarsi. In passato abbiamo avuto qualche difficoltà, ma quest'anno anche nelle gare tradizionalmente più dure abbiamo fatto abbastanza bene, per cui mi aspetto di essere nel gruppo dei piloti in grado di lottare per le posizioni che contano"

