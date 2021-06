Questa sera alle 18.30 su Sky Sport MotoGP, "Red Passion" intervista a Pecco Bagnaia pilota della Ducati che racconta ad Antonio Boselli i momenti più importanti della sua carriera. In questo estratto, Bagnaia spiega quanto sia stato vicino ad abbandonare le corse. Il Motomondiale è in Germania: tutto il weekend è in diretta suL canale 207 di Sky

GUIDA TV