A guardare la classifica della prima giornata di libere al Sachsenring c’è da augurarsi che qualcuno, tra Di Giannantonio (terzo tempo per lui oggi), Lowes (quarto) e Vierge (quinto), senza dimenticare altri possibili protagonisti, possa infilarsi nel derby tutto KTM tra Remy Gardner e Raul Fernandez. Il duello in famiglia sta diventando il “leitmotiv” della Moto2, una costante che rischia di uccidere lo spettacolo. L’australiano e il suo giovane compagno di squadra sono decisamente i piloti più in forma e lo dimostrano fin dalle prove libere. In gara di solito si confermano. Potrebbe succede anche sul tracciato tedesco a meno che il romano del team Gresini non riesca a infilarsi in mezzo, a scompigliare le carte di una partita che sembra già segnata. Fabio è apparso in forma, sorridente e motivato (anche dall’annuncio della promozione in Motogp con l’attuale team motorizzato Ducati, a partire dalla prossima stagione). Per quanto riguarda il britannico c’è da augurarsi che non ripeta domenica l’ennesima caduta vista oggi in prova.