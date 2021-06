Soltanto 22° al termine delle prove libere al Sachsenring, ma Francesco Bagnaia ha lavorato soprattutto pensando al consumo degli pneumatici, fattore che potrà rivelarsi determinante nella gara di domenica in Germania, prevista sulla distanza di 30 giri. Nonostante la posizione, il pilota della Ducati si è dichiarato soddisfatto del lavoro svolto con la sua squadra e proverà il suo time attack nella sessione di FP3 di sabato mattina. "L'ultima gara non abbiamo lavorato sulla distanza gara con le gomme - spiega Pecco - invece oggi abbiamo fatto tanti giri con le stesse gomme, nel pomeriggio son partito con dura e medie nuove e le ho portate fino alla fine. Con la nuova non sono stato veloce, abbiamo fatto qualche modifica e all'ultimo giro sono andato un decimo peggio del mio miglior giro. Siamo costanti, ma ci mancano quei 3-4 decimi di passo che hanno le Honda o Oliveira". Poi, aggiunge: "È stata una giornata produttiva. Ci siamo concentrati soprattutto nel cercare il giusto assetto della moto per riuscire a limitare il consumo delle gomme e avere un buon ritmo per la gara. Sono abbastanza soddisfatto del lavoro che abbiamo portato a termine durante le due sessioni di oggi. Sicuramente sarà importante fare un altro step in vista della FP3, dove proveremo anche il time attack per cercare di assicurarci l’accesso diretto alla Q2".