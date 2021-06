Dal 2022 la Gresini Racing tornerà a essere un team indipendente in MotoGP con Ducati. Il commento di Luca Gresini, figlio di Fausto: "Papà credeva moltissimo in questo progetto, anche lui sarà felice: abbiamo fatto un grande sforzo per chiudere l'accordo con Ducati, lo abbiamo voluto fortemente. Tra l'altro con due piloti che abbiamo portato noi al debutto nel Motomondiale: Bastianini e Di Giannantonio. Non è stato facile andare avanti, questa situazione ti porta a crescere in fretta"

MOTOGP, LE PROVE LIBERE LIVE