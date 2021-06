Marquez: "Qui sento meno limitazioni fisiche"

Il pilota della Honda chiude al 12° posto le Libere al Sachsenring: "Qui sento meno limitazioni fisiche - spiega Marquez - ma ancora non credo di guidare al meglio". Poi parla di Valentino Rossi, 21°: "Lo ammiro - confessa il catalano - continua a correre pur senza poter lottare per il podio. Apprezzo molto il modo con cui sta affrontando la sua situazione, io non ci riuscirei". Il Motomondiale è in Germania: tutto il weekend è in diretta sul canale 208 di Sky

È stato il migliore nelle Libere 1 e anche per Quartararo, Zarco e Mir era tra i favoriti al Sachsenring, dove Marc Marquez ha vinto per dieci volte di fila, dal 2010 al 2019. Alla fine il pilota catalano della Honda ha dovuto 'accontentarsi' del 12° posto, ma la risposta più importante è arrivata dalla spalla. "Qui sento meno limitazioni fisiche - ammette il campione di Cervera - sinceramente mi aspettavo zero problemi ma ancora non credo di guidare al meglio. Posso gestirlo e abbiamo un buon passo al momento, ma di sicuro il focus per sabato è lavorare sullo stile di guida". Sulle scelte del venerdì: "Non ho messo una gomma nuova alla fine, ho parlato con la squadra perché non mi sentivo di avere le energie per farlo. Stiamo lavorando per capire molte cose con la moto quando sta funzionando bene qui. Il nostro passo sembra buono ma non è il migliore in pista al momento".