Morbidelli 10° nelle libere: "Il gap è minimo"

Il pilota della Petronas chiude al 10° posto le libere in Germania. "Qui il divario tra il primo e l'ultimo è minimo - spiega Morbidelli - basta migliorare poco per essere molto più avanti". Sabato 19 giugno la terza sessione di prove alle 9:55 in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208)

Franco Morbidelli ha concluso in decima posizione il venerdì del Sachsenring, primo degli italiani nelle prove libere del GP di Germania. "Mi sentivo abbastanza bene con la moto - le parole di 'Morbido' al termine delle prove - abbiamo soltanto cercato di migliorare il feeling in frenata. Qui il gap tra il primo l'ultimo è molto piccolo, basta migliorare poco per essere molto più avanti". Il pilota della Petronas ha ottenuto il tempo di 1:21.228, a circa mezzo secondo dalla KTM di Oliveira, il più veloce nell'antipasto del weekend tedesco. "È stata una buona prima giornata - assicura Morbidelli - e siamo riusciti a entrare nella top-ten, che è una cosa importante. Anche se penso che il tempo sul giro dovrà essere un po' più veloce per entrare in Q2. Ovviamente ci sono cose che potrebbero essere migliori qua e là, al momento stiamo valutando alcune combinazioni di settaggi, per darci il miglior assetto possibile della moto. Faremo del nostro meglio per cercare di migliorare".