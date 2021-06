Passaggio in Superbike? Nuovo team? Alberto Vergani, manager di Danilo Petrucci, fa il punto sul futuro del pilota: "L'idea è di restare in MotoGP. Aprilia potrebbe essere l'unica con moto libere, ma non so se siamo appetibili per loro. Di sicuro c'è una finestra Superbike, ma l'obiettivo è di rimanere in top-class e di proseguire con KTM. Vedremo...Sono fatalista e positivo". Questo weekend si corre in Germania: gara di MotoGP domenica alle 14 live su Sky

LIBERE LIVE - GUIDA TV