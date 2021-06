Brutta caduta per Quartararo nella parte iniziare delle prove libere 1 in Germania. Il francese scivola alla curva 12: la sua Yamaha subisce gravi danni, mentre il pilota fortunatamente si rialza senza conseguenze (nonostante dalle prima immagini sembrava avere un problema alla spalla). Solo un brutto spavento per il leader del Mondiale, che torna al box e conclude la sessione al 2° posto. Maio Meregalli: "Fabio è caduto in uno dei punti più veloci della pista, ma per fortuna sta bene"

