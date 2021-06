Valentino 21° nelle Libere al Sachsenring, non riesce a dare una svolta alla stagione: "Pensavo di poter ambire a qualcosa di più, i risultati sono peggiori del previsto, non mi dà gusto arrivare 16°" Condividi:

Complice una caduta nel finale, Rossi chiude in fondo le seconde prove libere del GP di Germania, al 21° posto. E' un momento difficile, quello che sta vivendo Valentino, di cui ha parlato anche Marc Marquez, sottolineando la propria ammirazione per il Dottore: "Apprezzo molto lo spirito con cui continua a correre pur senza poter lottare per le prime posizioni, io non ci riuscirei". Proprio di questo tema, ha parlato il diretto interessato: "Se ho deciso di continuare è perché speravo di essere più competitivo. Magari non di giocarmi il titolo, ma comunque di riuscire a stare con continuità nel gruppo dei migliori, chiudendo sul podio o tra i primi 5", ha spiegato Valentino. "Correre con questi presupposti avrebbe avuto senso. Ma i risultati sono al di sotto delle mie aspettative. Non mi piace essere 16° o 20°, non ho deciso di andare avanti per fare certi risultati", ha ribadito Rossi.

"Dopo il 2020 importante misurarmi in una stagione vera" "Arrivavamo da un 2020 strano, atipico, a causa dell'emergenza coronavirus. C'erano anche novità al mio box, avevo cambiato capotecnico, per cui quest'anno era importante per me poter misurarmi in una stagione vera".

"Macchine? Sempre stata una passione" "Non ho mai nascosto la mia passione per le macchine, in particolare per il Rally, ho anche affrontato il Mondiale, ma è molto difficile che lo scelga per il mio futuro. Preferisco correre in circuito. Ci sono tanti campionati interessanti come l'endurance, la 24 Ore, ancora non so dire in quale categoria in particolare vorrei correre".