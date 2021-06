Protagonista in Germania con il 3° posto in griglia di Aleix Espargarò, Aprilia è anche al lavoro per definire la coppia del prossimo anno. Qualora Dovizioso volesse proseguire nel ruolo di collaudatore, per il pilota da affiancare ad Espargarò c'è anche l'ipotesi di "pescare" dalla Moto2. Facciamo il punto Condividi:

Dal Sachsenring, nel giorno in cui con il terzo posto in griglia di Aleix Espargarò è tornata in prima fila in MotoGP dopo un digiuno lungo 21 anni, arrivano anche alcuni aggiornamenti sulla coppia del futuro di Aprilia. Mettiamo ordine partendo da Dovizioso.

Dovizioso, futuro da definire L'ex ducatista settimana prossima svolgerà un test importante, continuando come previsto il programma stilato con il team. Il suo è un apporto molto rilevante per lo sviluppo della moto, mentre è ancora da definire il suo futuro da pilota a tempo pieno. Nel caso in cui Dovizioso decidesse di proseguire nel ruolo di tester, come ci ha confermato Massimo Rivola, l'Aprilia è piu propensa a puntare su un pilota giovane di Moto2.