Problema tecnico nei box Ducati e Honda nel corso delle qualifiche al Sachsenring: un blackout elettrico ha creato non pochi grattacapi ai due team, che hanno dovuto provvedere a scaldare le gomme con le termocoperte alimentate dal gruppo elettrogeno che i meccanici portano in griglia. Out anche i computer. La gara della MotoGP domenica alle 14 su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno

HIGHLIGHTS QUALIFICHE - GRIGLIA - GUIDA TV