Dopo aver fallito l'accesso diretto al Q2 del GP di Germania, Morbidelli ha chiuso 8° il Q1 (in cui è anche caduto, a circa 2 minuti dal termine): partirà dalla sesta fila. "Non posso fare molto di più, sono al limite con quello che abbiamo. Mi aspetto una gara di sopravvivenza, cercheremo di raccogliere punti preziosi", ha spiegato Morbido al termine delle qualifiche. La gara domani alle 14 live su Sky

Weekend in salita per Franco Morbidelli, al Sachsenring: il pilota del team Petronas, 12° dopo le prime tre prove libere, ha chiuso con il 18° tempo le qualifiche . Venerdì sera si era detto comunque fiducioso ("Il gap con gli altri è minimo") e in parte anche dopo il Q1 c'è stato qualcosa che lo ha reso contento: "Mi sento molto bene con la moto, infatti nelle quarte prove libere il passo era buono. Non posso fare molto di più , sono veramente al limite con quello che abbiamo , per questo sono contento", ha spiegato Morbido al termine delle qualifiche, intervistato da Sandro Donato Grosso.

"Cercheremo di raccogliere punti preziosi"

Morbidelli è anche caduto nel Q1, a poco meno di due minuti dal termine, perdendo così la chance finale di lanciarsi all'attacco delle prime due posizioni e passare in Q2. "Ovvio, la posizione in griglia non è il massimo, ma sono contento del feeling e delle mie sensazioni. Sarà una gara di sopravvivenza, cercheremo di fare il massimo, come sempre, per raccogliere qualche punto prezioso", ha aggiunto Morbidelli. In classifica Franco dopo sette gare è decimo con 40 punti, a -75 dal leader del Mondiale Quartararo.