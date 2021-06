Sesta pole in top class per Zarco, che in Germania torna davanti a tutti in griglia (traguardo che gli mancava da Brno 2020): "Sono contentissimo, ora dobbiamo cogliere questa opportunità. In gara cercherò di divertirmi e tirare fuori un'altra bella sorpresa. Riuscire a stare dietro a Quartararo almeno per metà GP sarebbe l'ideale". La gara domani alle 14 live su Sky

ZARCO, POLE E CADUTA - HIGHLIGHTS QUALIFICHE - GRIGLIA - GUIDA TV