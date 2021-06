Sale la pressione su Quartararo, leader del Mondiale: è 2° in griglia al Sachsenring. Dalla pole parte Zarco (Ducati Pramac), che in classifica è a 14 punti proprio dal pilota della Yamaha. Terza l'Aprilia di Aleix Espargarò davanti alla Ducati ufficiale di Miller. 10° al via Bagnaia, più dietro Rossi e Morbidelli (rispettivamente 15° e 17°). Gara alle 14 live su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, preceduta da Moto3 (alle 11) e Moto2 (alle 12.20)

Dopo un anno di assenza a causa dell'emergenza coronavirus, la MotoGP è tornata al Sachsenring. Si riparte dalla vittoria di Oliveira nel GP di Catalunya e dal giallo Quartararo, con il caso della tuta aperta nel finale dell'ultimo GP. L'Italia punta in alto con due moto in prima fila: Zarco con la sua Ducati del team Pramac scatta dalla pole, terza al via l'Aprilia di Aleix Espargarò. Per la prima volta da quando sono disponibili i dati completi delle qualifiche (1977) due moto italiane si incontrano nella fila che apre la griglia. Chiamato alla rimonta Bagnaia, miglior italiano al via: è decimo.