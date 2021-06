Niente pause, mandato in archivio il GP di Germania il Motomondiale fa tappa in Olanda: questo weekend si corre all'Università del Motociclismo di Assen. Gli orari delle gare, tutte live su Sky Sport MotoGP (canale 208): Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.20, MotoGP alle 14. F1 di scena in Austria: GP alle 15 live su Sky Sport F1 (canale 207)

