Franco Morbidelli sarà costretto a operarsi al ginocchio sinistro. Il pilota Petronas, infortunatosi martedì 22 giugno mentre si allenava con una corsetta a piedi in vista del GP d’Olanda, subirà un intervento per risolvere i problemi al menisco e al legamento crociato anteriore. Il "Morbido" sarà operato venerdì 25 giugno dal professor Maurilio Marcacci, come fa sapere il team satellite Yamaha attraverso un comunicato. È questo l’esito dei controlli a cui Franco si è sottoposto dopo aver sentito nuovamente quel fastidioso dolore, che aveva già provato lo scorso 15 maggio nelle prove libere 3 del GP di Francia (durante un tentativo di flag-to-flag). Morbidelli salterà sicuramente il GP d'Olanda, come già noto il suo sostituto per Assen è Garrett Gerloff.