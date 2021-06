In attesa di sapere l'entità dell' infortunio al ginocchio sinistro di Morbidelli , sperando ovviamente che non sia necessaria una seconda operazione dopo l'intervento nel finale della passata stagione, sappiamo intanto chi sostituirà il pilota italo-brasiliano nel GP di Assen : sarà lo statunitense Garrett Gerloff, attualmente al sesto posto della classifica piloti del campionato Superbike, che corre ovviamente sulla Yamaha. Alla fine, dunque, la scelta del team Petronas è caduta sul 25enne di Spring, anche perché Toprak Razgathoglu , l'altro nome che si era fatto, ha preferito rimanere concentrato sul suo obiettivo principale, ovvero quello di riuscire a lottare per vincere il campionato Superbike, che al momento lo vede al secondo posto nella classifica piloti. Per Gerloff si stratterà di una seconda volta, ma decisamente più completa e gratificante: nella passata stagione, infatti, aveva già assaggiato il clima della MotoGP ma solo per la sessione di prove libere del GP d'Europa a Valencia, durante la quale sostituì Valentino Rossi.

Gerloff: "So che non sarà facile, ma mi piacciono le sfide"

“Non sono il tipo che si lascia scappare una sfida del genere. Assen non la conosco, è vero, ma sembra divertente, veloce e scorrevole, caratteristiche che si adattano al mio stile di guida. Non vedo l’ora di salire di nuovo in sella alla Yamaha M1. Vedremo come andrà, ma mi sento bene: voglio ringraziare Yamaha e la squadra per questa opportunità e per aver pensato a me. So che non sarà facile, ma proverò a fare del mio meglio!”, le parole dello statunitense riportate sul comunicato del team Petronas.