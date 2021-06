A partire dal 2022 l'Aramco Racing Team VR46 sarà team satellite della casa di Borgo Panigale in top class. La firma segue l'accordo quinquennale tra la squadra di Tavullia e Dorna Sports per la partecipazione al Mondiale MotoGP. Pablo Nieto, al fianco della VR46 dal 2015, sarà il team manager. Lo scopo del progetto è portare in alto le eccellenze italiane del motociclismo e i giovani talenti del vivaio nazionale

Un progetto nato nel 2013 quello della VR46 Riders Academy per sostenere i giovani talenti del motociclismo made in Italy . Una crescita costante, dai campionati inferiori, alla Moto2 fino ai primi passi nella top class e una promessa mantenuta nel corso degli ultimi otto anni: sbarcare in MotoGP all’insegna del tricolore.

Tante novità in arrivo per il 2022, ma obiettivi e passione immutati per il neonato Aramco Racing Team VR46: dalla firma dell’accordo quinquennale per la partecipazione al campionato del mondo MotoGP tra VR46 e Dorna Sports, al contratto triennale con Ducati per portare in alto le eccellenze italiane del motociclismo e i giovani talenti del vivaio nazionale, da sempre tra gli obiettivi della VR46 Riders Academy.