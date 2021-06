Alcoba in pole, ma sono due gli italiani in prima fila ad Assen: Romano Fenati (2°) e Dennis Foggia, terzo. Qualifiche caratterizzate da una 'carambola' di Acosta nel finale, che ha coinvolto nell'incidente Riccardo Rossi e Stefano Nepa (entrambi in ospedale per accertamenti), oltre a Ryusei Yamanaka

Pole e record con scia. Si potrebbe discutere a lungo sulla prestazione di Jeremy Alcoba che sul traguardo di Assen ha bruciato Dennis Foggia dopo averne preso la ruota. Praticamente incollato al pilota romano lo spagnolo ha fatto di tutto per cercare un buon traino. Dennis Foggia partirà comunque e meritatamente in prima fila col terzo tempo. E per la gara è lui l'osservato speciale visti i tempi sfoggiati in prova, con una certa costanza. Complimenti anche a Romano Fenati che il secondo posto se l’è preso con le proprie forze, girando da solo. Un plauso alla sportività di cui la Moto3 ha sempre più bisogno a giudicare dall’ennesimo esempio di condotta deplorevole visto sabato mattina. Nel finale di turno quando i piloti devono giocarsi l’accesso alle qualifica non è mancata la consuete strategia di chi aspetta il traino per limare il propio tempo. A forza di aspettare ai box in molti hanno preso la bandiera scacchi, mandando in fumo l’unico tentativo a loro disposizione. Peggio: dopo aver preso la bandiera a scacchi più d’uno ha continuato a tirare, senza motivo (se non, a pensare male, con lo scopo di infastidire gli avversari).