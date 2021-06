Quartararo allunga nel Mondiale con la vittoria di Assen: il suo vantaggio su Zarco sale a 34 punti, 3° Bagnaia a -47. Balzo in avanti di Mir, 3° in Olanda alle spalle di Vinales: è 4° con un distacco di 55 punti. Ora la lunga pausa estiva, si torna in pista nel weekend dell 7-8 agosto con il GP di Stiria, live su Sky

