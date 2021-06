Scivolato in fondo alla classifica dopo la partenza, Valentino chiude il GP d'Olanda in anticipo: il "Dottore" finisce a terra all'8° giro alla curva 7 del tracciato olandese, uno dei suoi preferiti. Moto distrutta, pilota fortunatamente ok. Ora la lunga pausa estiva, il Motomondiale tornerà nel weekend del 7-8 agosto in Austria con il GP di Stiria, live su Sky Sport MotoGP

