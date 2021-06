Tra sorpassi e penalità, il meglio del GP Olanda

Il duello tra Quartararo e Bagnaia nella prima metà di gara è stato interrotto dal "long lap penalty" ricevuto da Pecco. Il pilota Ducati chiuderà 6° ad Assen, mentre Fabio andrà dritto verso la vittoria davanti al compagno di box Vinales. Al termine del GP Olanda, le notizie raccolte da Sky Sport MotoGP anticipano la prossima separazione tra lo spagnolo della Yamaha e la casa giapponese. Una domenica emozionante, che proviamo a rivivere attraverso questi video VINALES, IN ARRIVO LA RESCISSIONE CON YAMAHA Condividi:

Doppietta in qualifica e doppietta in gara. La Yamaha sulla carta era la favorita per il GP Olanda e alla fine il pronostico è stato rispettato. Dopo aver dominato nel sabato di Assen (con la pole da record di Vinales e il 2° posto in griglia di Quartararo), la casa giapponese si ripete la domenica, con l’unica differenza che le posizioni si sono invertite: sul gradino più alto del podio c’è Quartarato, seguito dal poleman Vinales. Al terzo posto troviamo la Suzuki di Mir. Con questo successo, il francese della Yamaha allunga in testa al Mondiale: il suo vantaggio su Zarco sale a 34 punti, 3° in classifica Bagnaia a -47.

Ducati, domenica di sofferenza Domenica sfortunata per la Ducati, che schierava Bagnaia sulla terza casella in griglia. Pecco era riuscito a portarsi subito al comando, superando le due Yamaha ufficiali nei primi giri. Tuttavia Bagnaia non è riuscito a mantenere il ritmo martellante di Quartararo, e ha quindi dato vita a un’accesa battaglia con Nakagami per la seconda posizione, superando però i limiti del tracciato in due occasioni. Costretto a scontare un “long lap penalty”, Bagnaia ha dovuto riaccodarsi all’ottavo posto vedendo svanire la possibilità di lottare per il podio, ma riuscendo comunque a risalire fino alla sesta posizione. Giornata da dimenticare anche per Miller: al 18° giro la Direzione Gara ha fermato il pilota australiano avendo visto uscire del fumo dalla sua moto.

Rossi tradito dalla "sua" Assen Domenica da dimenticare anche per Rossi, che chiude il GP d'Olanda in anticipo: Valentino finisce a terra all'ottavo giro, scivolando alla curva 7 del tracciato olandese, uno dei suoi preferiti. Moto distrutta, pilota fortunatamente ok. Ora la lunga pausa estiva, nella quale Valentino rifletterà sul proprio futuro.