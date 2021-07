Lunedì 12 luglio è uscito il video di "L’Allegria", canzone di Gianni Morandi scritta da Jovanotti. I due cantanti sono protagonisti del filmato in stile western, insieme a un divertito Valentino Rossi: il Dottore infatti ha aperto le porte del suo Ranch di Tavullia per girare le scene del video. Oltre al 46, sono presenti nella clip anche altri piloti come Pecco Bagnaia, Marco Bezzecchi e Stefano Manzi. "Io però canto solo sotto la doccia", ha precisato Vale

