Ducati la considero come un team di 4 piloti + 2 esterni dei quali parleremo più avanti. Team Factory e Team Pramac sono sullo stesso piano, almeno come risultati. Se escludiamo Jorge Martin che è un esordiente e si è fatto male, direi che Zarco, Miller e Bagnaia sono un attacco a tre punte. Alle quali forse per il momento manca il fuoriclasse assoluto, ma che sono di livello altissimo comunque e si possono giocare podi e vittoria ad ogni gara. La moto è molto buona, probabilmente qualche volta migliore della Yamaha, in generale competitiva e guidata bene da tutti e tre. L’unico ad aver vinto, ben 2 gare, è però stato Jack Miller che in classifica è il più lontano da Quartararo. L’australiano, a parte sfortune e stop imposti (l’ultima gara ad Assen), ha dimostrato di essere cresciuto, ma ancora non a sufficienza per vincere il titolo. Bene ha fatto Ducati a rinnovargli il contratto anche per il 2022, dandogli così fiducia, tranquillità e il tempo per crescere definitivamente visto che i progressi sono stati molti, ma ancora non da renderlo una prima punta top sempre. Finora, perlomeno. Se dopo la sosta le cose cambieranno -cosa possibile- vedremo. Per ora però il quinto posto a -56 dal leader dice tutto.