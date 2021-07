Franco Morbidelli è protagonista di "Franky's Cave" realizzato con Dainese. Il pilota della Petronas Yamana, ai box per infortunio, si racconta in tre episodi: "Lo sport mi ha dato tanto e. sono fortunato a correre in questo periodo storico dove la sicurezza di noi piloti è sempre al primo posto". La MotoGP torna l'8 agosto con il GP della Stiria: diretta Sky Sport MotoGP (canale 208)